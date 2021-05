Un Boeing d’Air France baptisé « Papeete »

Tahiti, le 3 mai 2021 - Dans un communiqué publié lundi matin, la direction d’Air France a annoncé que le Boeing 777-300 d’Air France immatriculé F-GSQF avait reçu la semaine dernière le nom de baptême de « Papeete ». C’est le 44ème appareil baptisé par la compagnie d’un nom de ville française depuis septembre 2019.



Air France a indiqué lundi dans un communiqué, que l’un de ses Boieng 777-300 a reçu la semaine dernière le nom de baptème de « Papeete ». Depuis un an et demi, la compagnie a renoué avec la tradition de baptiser ses avions du nom de villes françaises. 44 appareils ont été baptisés depuis septembre 2019, Papeete étant la cinquième destination ultramarine à être mise à l’honneur. La Polynésie française est desservie par Air France depuis 1973.



Pour le maire de la ville, Michel Buillard, « c’est un grand honneur et une satisfaction émue pour Papeete de voir son nom figurer désormais sur le fuselage d’un des appareils long-courriers de la flotte d’Air France. Nous savons ce que le développement de notre pays et de notre ville doit à notre compagnie aérienne nationale, et nous sommes très heureux de ce choix qui fera la promotion de notre capitale dans les aéroports les plus prestigieux du monde. Merci à la direction d’Air France pour cette décision qui nous ravit ».