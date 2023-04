Un Australien passe par-dessus bord du Quantum of the Seas

Tahiti, le 26 avril 2023 – Un Australien serait passé par-dessus bord du Quantum of the Seas, dans la nuit de mardi à mercredi, rapportent nos confères de TNTV et Radio 1. Le paquebot de croisière naviguait en direction de Hawaii après s'être arrêté à Tahiti et Moorea la semaine dernière.



Un Australien serait passé par-dessus bord, dans la nuit de mardi à mercredi, alors qu'il effectuait une croisière à bord du paquebot Quantum of the Seas. C'est ce qu'indiquent nos confrères de TNTV et Radio 1 qui relayent l'information rapportée par plusieurs médias anglophones. L'homme effectuait une croisière Brisbane (Australie) – Honolulu (Hawaii). Le bateau avait fait escale à Tahiti et Moorea les 20 et 21 avril et se trouvait à 14 000 km des côtes hawaiiennes quand l'accident est survenu, vers 23 heures, indiquent nos confrères.



Selon un porte-parole de la compagnie Royal Caribbean Cruise Line, qui opère le Quantum of the Seas, interrogé par SkyNews, “l'équipage a immédiatement lancé les recherches et une opération de sauvetage, en travaillant en étroite collaboration avec les autorités américaines”. Les recherches ont duré deux heures et ont été arrêtées à 1h30 du matin. Un passager a rapporté au Daily Mail Australia que l'homme disparu “était le compagnon d'une personne décédée sur le bateau à la suite d'une urgence médicale” une heure et demie auparavant. Une information non confirmée par la compagnie qui confirme toutefois qu'un de ses clients était bien passé par-dessus bord.



Rédigé par Anne-Laure Guffroy le Mercredi 26 Avril 2023 à 19:36