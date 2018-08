Un Américain de 38 ans vole un requin dans un aquarium

Chicago, Etats-Unis | AFP | mercredi 31/07/2018 - Un Américain de 38 ans a reconnu avoir dérobé un petit requin dans un aquarium de San Antonio (Texas) en le plaçant dans un seau puis dans un landau, et a été inculpé pour vol, a rapporté mardi le San Antonio Express-News.



La police a retrouvé l'animal lundi soir, soit deux jours après son enlèvement en pleine journée.

Des images de vidéosurveillance visibles sur internet montrent une personne retirant l'animal d'une quarantaine de centimètres de son bassin, au milieu d'un grand nombre de visiteurs. D'autres images montrent trois personnes prenant la fuite dans un pick-up rouge tandis que des membres du personnel de l'aquarium se dirigent vers eux.

La police a retrouvé le véhicule et a pu remonter la piste jusqu'à Antone Shannon, d'après le journal.

L'homme "avait beaucoup de différents animaux marins chez lui, il savait vraiment ce qu'il faisait", a indiqué Joseph Salvaggio, chef de la police de Leon Valley, à la presse.

Le requin-buffle était en bonne santé et a été placé en quarantaine.