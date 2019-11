Un All Black au RC Pirae

Parole à Teiki Dubois, Manager du RC Pirae :



Comment la venue de Ofisa Tonu’u a pu se faire ?



« Avec la direction du club, on souhaite depuis notre arrivée travailler sur le long terme. Il y a un an, on était partis en Nouvelle-Zélande. Un interlocuteur nous avais mis en contact direct avec Ofissa Tonu’u qui nous avait coachés là-bas, puisqu’il coache aussi des académies, des clubs. C’est un entraîneur reconnu pour la qualité de ses formations. On avait bien travaillé, mais on avait aussi bien sympathisé. De lui-même, il avait voulu prendre une licence au club, car notre séjour en Nouvelle-Zélande l’avait marqué lui aussi.



On a pas le budget pour déplacer 25 joueurs chaque année donc, cette année, on a décidé de le faire venir, lui. Il va rester 15 jours à Tahiti. Il va travailler avec l’école de rugby, il va travailler avec l’équipe sénior de manière à continuer le travail qui a été initié et apporter une certaine rigueur. On continue d’en apprendre tous les jours donc c’est une belle opportunité de travailler avec lui pour les joueurs, mais également pour le staff. »



Quel va être le programme ?



« Durant ces phases finales, on aura trois entraînements par semaine avec lui. Il va proposer un stage pour les jeunes, mercredi de 15 à 17 heures. Il va faire également une formation spécifique au poste de n°9, qui était son poste, avec tous les n°9 du club. Le club a également proposé ses services à la fédération pour animer du beach rugby, pour animer des ateliers avec les jeunes de tous les clubs de Polynésie. L’idée, c’est de partager cette expérience, ce savoir avec nos jeunes rugbymen polynésiens.



Il avait également la volonté de nous accompagner pour ces phases finales. Pour nous, cela nous donne un coup de boost. On a fait un beau championnat, mais c’est important de se remettre en question et il nous apporte justement cette remise en question, il nous « rentre » un peu dedans pour nous bouger avant les phases finales. On espère que cela ne s’arrêtera pas pour nous ce samedi. On espère aller le plus loin possible, mais on acceptera le résultat puisque c’est la loi du sport. »



Un rappel de son palmarès ?



« Ofisa est un Néo-zélandais d’origine Samoane. Il a joué au début des années 1990 avec la sélection officielle des Samoa, ensuite il a été sélectionné avec les All Blacks, il a joué avec les Auckland Blues et ensuite il est parti faire carrière en Europe. Il est le All Black n°957, c’est privilège, une chance de l’avoir. Il a gardé une grande aura et un œil avisé, il est souvent invité sur les plateaux TV néo-zélandais pour échanger, débattre parce qu’il continue de partager son savoir, son expérience avec les équipes étrangères ou locales. Il a remporté récemment la Coupe du monde des Parlementaires qui se déroule juste avant la vraie Coupe du monde. Il a coaché et joué avec l’équipe de Nouvelle-Zélande. Ils ont gagné la compétition en battant la France en demi-finale. »