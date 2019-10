Un 9e concert pour la paix

PAPEETE, le 5 octobre 2019 - Le club soroptimist de Tahiti et le Conservatoire artistique de Polynésie française organisent dans le cadre de la journée internationale de la paix un concert de la paix. Cette initiative, 9e du genre, aura lieu le 11 octobre à la mairie de Pirae.



" Tous les fonds sont reversés à des élèves du conservatoire artistique de Polynésie française (CAPF) ", annonce Dany Panero, présidente du club soroptimist de Tahiti. Elle parle des fonds récoltés à l’occasion du concert de la paix qui a lieu chaque année depuis 9 ans.



Le prochain est prévu ce 11 octobre. Les fidèles pourront s’étonner de la date, Dany Panero justifie : " On le fait d’habitude mi-septembre, mais l’actualité du conservatoire était trop chargée à cette date cette année. "



De 2011 à 2017, ce sont 72 bourses qui ont permis à des jeunes filles de suivre un enseignement en art classique ou en art traditionnel au CAPF. " Nous aidons celles qui n’ont pas les moyens de payer ce genre d’étude s", précise la présidente. Ces bourses correspondent à 3 millions d’aide financières.



Cette année le club soroptimist veut aller plus loin dans sa démarche en répondant à une thématique qui lui est chère : le leadership et l’autonomisation des jeunes filles. Des bourses seront donc attribuées à certaines élèves qui veulent poursuivent leurs études hors territoire.



Deux élèves ont déjà bénéficié de cette extension, mais à titre exceptionnel. Herenui Liu est au conservatoire de Strasbourg et Mahealani Amaru qui a été reçue à l’école nationale de théâtre de Limoges.



" Nous sommes donc dans l’affirmation de quelque chose ", constate Frédéric Cibard, du CAPF. Lui annonce la création d’une structure officielle d’aide et de soutien au conservatoire.



Le concert de la paix sera ouvert par les tamahine du département de ‘ori tahiti (les élèves avancées) accompagnées par l’orchestre traditionnel du conservatoire.



Suivront ensuite deux parties de divers morceaux classiques interprétés par des enseignants et meilleurs élèves des sections. Antoine Lafond par exemple, 11 ans, interprétera la sonate n°7 op 83 de Prokofiev. " Un morceau extrêmement difficile qu’il joue brillamment ", assure Frédéric Cibard.



Les danseuses reviendront sur scène à deux reprises. Elles ont imaginé des danses sur le duo de clarinette et piano "Café 1930" de Piazzola et le morceau joué à quatre mains "Te poe no manihi".

" Ce concert nous donne l’occasion de créer des passerelles entre les arts classiques et les arts traditionnels ", se réjouit Fred Cibard.



Par ailleurs, et c'est une autre satisfaction, les organisateurs constatent une diversité toujours plus grande du public. Il a été longtemps suivi par les afficionados et les mélomanes. Aujourd’hui, il est suivi par tous.



Pour cette 9e édition, le slogan est : "Action climatique, action pour la paix". Il a été retenu par l’Organisation des Nations unies dans la perspective de la journée internationale de la paix qui a eu lieu le 21 septembre.



" Il souligne l’importance de lutter contre le changement climatique en tant que moyen de protéger et promouvoir la paix dans le monde ", rappellera Dany Panero en introduction.