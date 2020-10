Un 8e décès lié au Covid-19

Tahiti, le 2 octobre 2020 - Les autorités annoncent le décès d'une 8e personne liée au Covid-19. Il s’agit d'un homme de 66 ans qui était hospitalisé depuis plusieurs jours. Le gouvernement indique par ailleurs, qu'à compter d'aujourd'hui, le format du carré est modifié, sans toutefois donner de justifications particulières. "Quatre données clés seront désormais transmises : les cas actifs, les sorties d’isolement, les hospitalisations en cours et les décès."



Le nombre total de cas depuis le 15 juillet 2020 est discrètement indiqué en bas du carré. Celui-ci sera diffusé trois fois par semaine : le lundi, le mercredi et le vendredi. Quant aux cartes présentant le nombre de cas actifs par commune, et le bulletin épidémiologique hebdomadaire, ils seront présentés chaque mercredi. Notez que tous ces éléments seront sur les supports numériques de la Direction de la santé.