Umu ti, la traditionnelle marche sur le feu au Mahana Park

"Avant chaque préparation du four, je jeûne durant la semaine qui précède", précise le grand prêtre, Raymond Teeriierooiterai Graffe. "Je me retire dans la montagne pour cueillir les auti sacré, pour méditer, jeûner, communier avec la nature et rendre hommage à mes ancêtres."



Ce rituel est, selon lui, indispensable au bon fonctionnement de la marche sur le feu. Le choix de la date de la marche sur le feu est dicté par le calendrier lunaire polynésien, certaines nuits étant bénéfiques et d’autres maléfiques.



La fosse du four du Umi ti, d’environ 8 m sur 2,50 m de large et 0,50 m de profondeur, est remplie de bois de ati (Tamanu) qui a la particularité de dégager une grande chaleur et de se consumer très lentement, puis les braises incandescentes sont recouvertes de pierres volcaniques. Le jour convenu, le four est allumé à 6 heures du matin pour que les pierres soient à bonne température à 18 heures.