Ua Pou fait son marché du terroir

Pour cette première édition, une trentaine d’exposants s’étaient inscrits, avec une majorité de transformateurs.

Certaines tables intriguaient plus que d’autres, comme celle d’Adna Delegay, qui exposait pour la première fois le résultat de plusieurs années de recherches et d’essais influencés par les traditions de son pays d’origine, le Brésil. Huiles de noix de bancoulier, de corosol, de coco mais aussi huile, beurre et gommage au tamanu, poudre de Moringa, céréales de bananes et.. farine de mei (uru). Tout cela entièrement fait sur l’île à partir de produits 100% locaux.

L’accompagnant sur sa table, Terena Avaeoru, exposant délicieux muffins et choux salés confectionnés à base de la farine de mei d’Adna, de quoi convaincre les derniers sceptiques.



Non loin de là, près du beaching de Hakahau, se tenait le stand des produits de la pêche.

Armand Hituputoka, propriétaire de deux bonitiers sur lesquels six pêcheurs travaillent depuis mercredi pour préparer l’événement est satisfait de cette initiative. « C’est à renouveler car c’est plus facile, tout est groupé » explique-t’il en réponse à la problématique de Ua Pou où aucun endroit public n’existe pour faire le lien entre les acteurs du secteur primaire et les consommateurs, comme un petit marché.



"Je suis content de pouvoir nourrir la population de l’île. Et grâce aux bonitiers [ récemment acquis, ndlr ], qui ont une plus grande autonomie, ça permet d’offrir à la clientèle de la marchandise de plus grande qualité", dit-il. Et cette dernière est gâtée : dans les trois glacières d’Armand, qui font un total de 1200L, thon, espadon, thazard, haka (hamea), carangues mais aussi toe toe (crabe de rochers), māmā (chitons) et peut-être des langoustes -dont la pêche vient d’être ouverte ce 1er mai- pour le prochaine édition qui aura lieu le samedi 5 juin.