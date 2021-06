Ua Pou et Ua Huka en hélico, les liaisons sont ouvertes

C'est une nouvelle étape qu'a franchie mercredi Tahiti Nui Helicopters aux Marquises. Depuis son installation à Nuku Hiva en 2020, la société opérait exclusivement des vols d'évasan grâce à ses deux appareils. À présent, elle propose des vols commerciaux ainsi que des vols panoramiques. Une nouvelle option s'offre donc aux passagers dans leurs déplacements interîles aux Marquises. Dans un premier temps, l'offre est limitée à des transferts entre Taiohae (et non l'aéroport de Terre déserte) et Ua Pou ou Ua Huka.Actuellement, deux possibilités s'offrent aux passagers. Tout d'abord des vols privés à la demande, autrement dit, il faut privatiser l'hélicoptère. Ainsi, un vol "privé" pour un à cinq passagers entre Taiohae et Ua Pou pourra être réservé au tarif de 75 000 Fcfp. Un transfert de Taiohae à destination de Ua Huka sera facturé 100 000 Fcfp.Une autre option est proposée, celle des vols partagés. Il s'agit dans ce cas de regrouper des passagers individuels sur un même vol, sachant qu'il faut un minimum de trois passagers confirmés à l'aller et au retour pour déclencher un vol. Ils fonctionneront sur un système de mise en liste d'attente du nombre minimal de passagers. Dans ce cas, le tarif par personne est de 19 500 Fcfp pour un Taiohae/Ua Pou (ou inversement) et 26 000 Fcfp pour un Taiohae/Ua Huka (ou inversement).Le temps de vol entre Taiohae et Ua Pou est de 15 minutes et de 20 minutes entre Taiohae et Ua Huka. Pour des raisons opérationnelles, les vols sont opérés sur des créneaux horaires fixes : le matin entre 6h30 et 8 heures et l'après-midi entre 16h30 et 18 heures. Les autres plages horaires de la journée sont consacrées aux évacuations sanitaires.Ce déploiement de vols par Tahiti Nui Helicopters intervient à quelques jours seulement du 1juillet, date à laquelle la compagnie Tahiti Air Charter doit démarrer son activité de vols interîles en Terre des Hommes, en délégation du service public. Cependant, il se pourrait qu'elle ne puisse le faire, faute d'avoir obtenu l'autorisation du service d'État de l'aviation civile pour desservir Ua Pou et Ua Huka. Il se pourrait d'ailleurs que la compagnie d'hélicoptères soit sollicitée sur la desserte, en attendant que Tahiti Air Charter obtienne cette autorisation.À terme, Tahiti Nui Helicopters devrait étoffer son offre. Elle prévoit notamment de renforcer ses équipes et développer un programme de vols fixe qui serait calé sur celui de Tahiti Air Charter afin de permettre à Ua Pou et Ua Huka d'être desservies presque quotidiennement. La base définitive de la compagnie située à Taiohae est en cours de construction, elle devrait être opérationnelle à la fin de l'année.Les vols peuvent être réservés en ligne sur le site https://www.tahitinuihelicopters.com par email [email protected] ou par téléphone au 87 75 21 22.