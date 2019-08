Ua Huka grand vainqueur du concours "J'embellis ma commune"

PAPEETE, le 31 août 2019 - Le concours "J'embellis ma commune" s'est clôturé vendredi soir, à la présidence, avec la remise des prix. Cette année, 33 associations ont participé à cet événement, et le jury a décidé d'attribuer le Grand prix au comité du tourisme Tupehe Nui de Ua Huka.



Le concours "J'embellis ma commune" a vu le jour en 2015. Organisé par Tahiti Tourisme, il permet aux communes par le biais d'associations d'embellir les espaces publics et de mettre en valeur certains sites à vocation touristique.



Pour cette 5e édition, 33 associations réparties aux Iles du vent, aux Raromata'i, aux Tuamotu et aux Marquises ont accepté de jouer le jeu.



Après avoir sillonné le territoire polynésien, les membres du jury ont décidé d'attribuer le Grand prix au comité du tourisme Tupehe Nui de Ua Huka (retrouvez les résultats complets du concours ci-dessous).



Dans son discours, le président Edouard Fritch a rappelé l'importance du Tourisme pour la Polynésie, avec 53 milliards Fcfp de retombées économiques et environ 11 000 emplois. "L’année dernière nous avons reçu environ 216 000 touristes, je pense que nous nous rapprocherons de 220 000 à la fin de l’année. Ces "manihini" viennent dans nos îles pour nous connaître, pour vivre des expériences. Ce n’est plus comme avant où les touristes restaient dans les hôtels, maintenant ils souhaitent dormir dans des pensions de familles ou des airbnb pour être proche de la population et retrouver cette authenticité polynésienne. "