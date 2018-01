USA: une figure de l'opposition zimbabwéenne meurt dans un crash d'hélicoptère

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | vendredi 18/01/2018 - Roy Bennett, figure de l'opposition zimbabwéenne, est mort avec quatre autres personnes lors du crash d'un hélicoptère dans une région reculée du Nouveau-Mexique, aux Etats-Unis, ont annoncé jeudi les autorités locales.



L'aéronef s'est écrasé vers 18H00 locales mercredi (00H00 GMT jeudi) dans une région montagneuse d'où un survivant a appelé le numéro d'urgence 911 pour signaler l'accident, a précisé la police du Nouveau-Mexique.

La carcasse encore en flammes a été retrouvée près d'un ranch à quelque 16 kilomètres à l'est de la ville de Raton. Sur place, les policiers ont estimé que l'identification était "difficile" en raison de la calcination de l'hélicoptère, selon le communiqué de la police.

On ne sait pas encore pourquoi Roy Bennett, homme politique blanc du Zimbabwe âgé de 60 ans ainsi que sa femme Heather, se trouvaient sur ce survol entre Folsom et Raton, deux villes du Nouveau-Mexique, dans le sud-ouest rocheux des Etats-Unis.

Roy Bennett, ancien trésorier du parti d'opposition MDC, avait été arrêté au Zimbabwe en février 2009, alors qu'il allait prêter serment en tant que vice-ministre de l'Agriculture au sein du nouveau gouvernement d'union. Il était accusé par le président de l'époque, Robert Mugabe, dont il était l'un des principaux critiques, de vouloir le renverser.

Il s'était ensuite exilé en Afrique du Sud.