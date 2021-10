USA: fusillade dans un centre commercial, 2 morts et 4 blessés

Los Angeles, Etats-Unis | AFP | mardi 25/10/2021 - Deux personnes ont été tuées et quatre autres blessées lors d'une fusillade survenue dans un centre commercial de Boise, dans le nord-ouest des Etats-Unis, a annoncé lundi la police locale.



Le tireur présumé, qui semble avoir agi seul, a été interpellé et tout danger est écarté pour la population, a souligné Ryan Lee, chef de la police de Boise, capitale et plus grande ville de l'Etat de l'Idaho, lors d'un point-presse.



Selon lui, les policiers ont été prévenus vers 13h50 (19h50 GMT) que des tirs avaient retenti dans un centre commercial de Boise et qu'"au moins une personne avait été touchée".



A leur arrivée sur place, les forces de l'ordre ont échangé des coups de feu avec un suspect, au cours desquels un policier a été blessé.



"Nous ne sommes vraiment pas en mesure à ce stade d'évoquer un quelconque motif" au geste du suspect, a affirmé le chef de la police, estimant qu'"il serait vraiment très prématuré de faire des hypothèses".



Aucun détail n'a été communiqué sur l'identité des victimes ou sur l'état de santé des quatre personnes blessées.



Les fusillades faisant de nombreuses victimes restent un fléau récurrent aux Etats-Unis, dans les établissements scolaires, les supermarchés ou sur le lieu de travail notamment.



Mais les blocages au Congrès, sous l'influence du lobby des armes, rendent improbable toute avancée majeure sur le sujet malgré les appels de responsables politiques, président Joe Biden inclus, à durcir le contrôle sur leur circulation.

