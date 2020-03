USA: au moins 22 morts dans de violentes tornades dans le Tennessee

Les tornades "ont traversé le Tennessee, endommageant gravement des bâtiments, des routes, des ponts" dans plusieurs comtés, selon TEMA.



Toits effondrés, fenêtres brisées: le centre-ville de "Music City", comme est surnommée Nashville, passage obligé pour les amateurs de country avec ses bars, ses concerts et son ambiance festive, a été touché. Morceaux de tôle et débris jonchaient plusieurs rues, selon les images diffusées par les médias locaux. Une quarantaine de bâtiments ont été détruits, d'après les autorités.



Partout où les tornades sont passées, des arbres et des poteaux électriques ont été arrachés et des maisons éventrées.



"Je crois que j'ai de la chance d'être vivant et je dois encore digérer" ce qui s'est passé, a dit à la télévision locale WTVF un résident dont la voiture a été écrasée par un panneau.



Les coupures de courant affectaient 47.000 clients mardi matin, selon Nashville Electric.



"Nashville souffre, et notre communauté a été dévastée", a tweeté le maire, John Cooper.



"Dans les heures à venir, nous allons continuer à déployer des équipes de recherche et de secours, à ouvrir des abris à travers l'Etat et à envoyer du personnel d'urgence aux communautés les plus durement frappées", a dit sur Twitter le gouverneur Bill Lee.



Jour de scrutin



Ces tornades ont frappé quelques heures avant l'ouverture des bureaux de vote dans 14 Etats américains dont le Tennessee pour le "Super Tuesday", étape déterminante des primaires démocrates aux Etats-Unis.



Les bureaux ont ouvert une heure plus tard que prévu dans les zones affectées, selon un responsable local.



D'après le maire John Cooper, une quinzaine de bureaux de vote, soit moins de 10% du total, ont été affectés par la tempête.



"J'ai mal au coeur pour les victimes et leurs familles. Courage, Nashville", a tweeté la sénatrice démocrate Elizabeth Warren, tandis que Mike Bloomberg, autre candidat à l'investiture démocrate, disait observer les évènements "le coeur lourd".



La star hollywoodienne Reese Witherspoon, qui a grandi à Nashville, a elle dit avoir "le coeur brisé". "Je prie pour les familles qui ont perdu des êtres chers. Restez à l'abri s'il vous plaît", a tweeté l'actrice, dont le troisième enfant s'appelle Tennessee.

Le président Donald Trump, qui a dit prier "pour tous ceux affectés par les tornades dévastatrices", a annoncé qu'il se rendrait dans le Tennessee vendredi.Les secours s'activaient toujours à la recherche de rescapés et de personnes disparues, a affirmé mardi à l'AFP un responsable de l'Agence de gestion des urgences du Tennessee (TEMA). Le bilan des tempêtes qui ont frappé cet Etat du sud-est du pays dans la nuit, et qui est jusqu'ici de 22 personnes décédées, risque donc de s'alourdir.Maisons éventrées