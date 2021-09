US Open : Michel Bourez et Mihimana Braye passent le premier tour, ça casse pour Kauli Vaast

Tahiti, le 20 septembre 2021 - Michel Bourez, Mihimana Braye et Kauli Vaast étaient engagés, ce lundi, au premier tour de l'US Open, à Huntington Beach, première des quatre étapes des Challenger Series. Engagés dans la même série, Bourez et Braye ont tous les deux validé leur ticket pour le tour suivant. Moins de réussite en revanche pour Kauli Vaast, éliminé d'entrée.





La chasse pour une place sur la prochaine saison du Championship Tour (CT) a débuté, ce lundi, à Huntington Beach, en Californie. Quatre surfeurs tahitiens sont engagés à l'US Open, première des quatre étapes des Challenger Series (CS). Dans le tableau masculin, on retrouve notamment Michel Bourez. Le Spartan qui reste sur une saison décevante sur le CT où il a fini à la 28e place du classement, devra donc batailler sur les CS pour conserver sa place parmi l'élite, en attendant que sa demande “d’injury card” lui soit accordée par la WSL. Avec Bourez, deux espoirs de la glisse polynésienne, Mihimana Braye et Kauli Vaast, tenteront eux de se qualifier sur le CT pour la première fois de leur carrière. Chez les dames, Vahine Fierro aura également une belle carte à jouer.



Kauli Vaast a ainsi ouvert le bal ce lundi matin en Californie, avec une série du premier tour, a priori, largement à sa portée. Le prodige de Vairao était opposé à l'Australien Jack Robinson, pensionnaire du CT et favori de cette série, à l'Hawaiien Barron Mamiya et au Brésilien Rafael Teixeira. Si Vaast a rapidement obtenu un score de 6.17, il lui a manqué une deuxième note plus solide. Sa note en back-up a en effet plafonné à 3.23 pour un total de 9.40 et une troisième place de la série, synonyme d'élimination prématurée.



Plus de réussite en revanche pour Michel Bourez et Mihimana Braye qui étaient engagés dans la même série au round 1. Les deux Tahitiens se sont partagés les deux premières places avec une note de 11.17 pour Braye et un score de 10.50 pour Bourez.



Vahine Fierro devrait elle faire son entrée en lice, ce mardi. La native de Huahine sera opposée dans sa série du premier tour à l'Hawaiienne Savanna Stone, à l'Australienne Kobie Enright et l'Américiaine Meah Collins.