UPF : Exonération des droits d’inscription pour les boursiers

Tahiti, le 8 juin 2021 – Une convention de partenariat a été signée mardi entre la ministre de l’Éducation et Christelle Lehartel et le président de l’UPF, Patrick Capolsini, afin d'exonérer les étudiants boursiers de droits d'inscriptions.



La convention relative à l’exonération des droits d’inscription des étudiants de l’UPF d’une bourse d’enseignement supérieur a été signée mardi par la ministre de l’Éducation, Christelle Lehartel, et par le président de l’UPF, Patrick Capolsini. Ce partenariat entend illustrer “une volonté conjointe de favoriser l’accès à l’enseignement supérieur en Polynésie française” et “renforcer la coopération dans le cadre du traitement des dossiers des étudiants boursiers”, souligne le gouvernement dans un communiqué.



“Les années précédentes, les étudiants bénéficiaires d’une allocation d’étude supérieure gérée par le Pays, étaient tenus d’avancer les frais d’inscription à l’UPF afin de pouvoir accéder à la filière d’études”, précise le communiqué. “Dans certains cas, cela pouvait représenter un frein à la poursuite de leurs études”.