Twitter: panne réparée, annonce le réseau social

Paris, France | AFP | mercredi 02/10/2019 - La panne qui touchait Twitter depuis plusieurs heures a été réparée, a annoncé mercredi midi le réseau social dans un nouveau message sur son compte @TwitterSupport.



"Le problème est résolu. Vous devriez avoir de nouveau un accès normal à Twitter. Si ce n'est pas le cas, attendez quelques minutes, merci pour votre patience", selon le message posté.

La panne avait commencé aux premières heures mercredi, Twitter la confirmant aux alentours de 6H00 du matin (4H00 GMT), via un message sur le même compte.

"Nous subissons des pannes à travers Twitter et TweetDeck (une application appartenant au réseau, NDLR). Vous pourriez avoir des difficultés à tweeter, recevoir des notifications ou consulter vos DM (messages privés, NDLR)", a expliqué l'un des comptes officiels du réseau, @TwitterSupport, ajoutant que des techniciens cherchaient "une solution" et promettant "un retour rapide à la normale".

Interrogé par l'AFP, le réseau a renvoyé vers ce message, sans plus de détails.

Malgré ce tweet rassurant de nombreux utilisateurs continuaient de se plaindre plusieurs heures après de subir des problèmes, et d'autres ironisaient à foison, certains proclamant rien de moins que "la fin du monde" pour les twittos, ou plaignant le président américain Donald Trump, soudainement privé de son exutoire préféré.

Les principales plateformes internet sont régulièrement sujets à des pannes d'ampleur: Yahoo! avait subi une panne mondiale début septembre alors que Twitter avait déjà fait face à ce type de problème mi-juillet, pendant environ une heure.