Tvaite termine l’année avec une exposition sur le tiare apetahi

PAPEETE, le 11 décembre 2018 - L’artiste peintre Tvaite propose une dernière exposition pour cette année 2018 sur le thème du tiare apetahi. Cette exposition est prévue à Raiatea où vit l’artiste. Dans un souci de protection de l’environnement, 10% des ventes seront reversés à "Tuihana" qui œuvre à la sauvegarde de la fleur.



Après une retraite en Nouvelle-Zélande, coupée du monde pendant un mois, Tvaite va présenter ses dernières créations au Raiatea Lodge Hotel. " Cette exposition ", dit-elle " a été réalisée en partie à Bora Bora car je peignais sur place ".



Au mois d’octobre dernier, Tvaite qui réside à Raiatea, s’est installée à Bora bora. Elle a proposé une exposition dans l’un des hôtels de la perle du Pacifique intitulée : Tahitian Lagoons and Sunsets.



Les toiles présentées, une quarantaine, étaient uniquement dans les tons bleus lagon et couchers de soleil. Résidant sur le lieu de l’exposition, Tvaite a pu peindre de nouveaux tableaux.



L’exposition qui s’annonce à Raiatea s'intitule "Apetahi". Elle est à l'honneur du tiare "Apetahi" et de sa protection. Pour ce nouvel évènement, 10% des ventes seront reversées à l'association "Tuihana" qui œuvre à la sauvegarde de la fleur.



" Pour moi c’est une petite contribution à la protection de l'environnement qui est une de mes préoccupations principales. Une préoccupation qui a encore grandi après mon séjour en Nouvelle-Zélande où j’ai pu me connecter encore plus à notre Mère Nature… "