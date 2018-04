Tvaite revient avec une nouvelle série de toiles sur le triangle polynésien

Tvaite a quitté l’enseignement à 32 ans, en 2016, pour vivre sa passion et son rêve de petite fille, celui d’être artiste et d’en vivre. Un rêve vraisemblablement né à Huahine où, avec ses parents, elle fréquentait bobby Holcomb et Dorothy. "C’était de très bons amis. Bobby était un homme solaire, quelqu’un que j’admirais et avec qui j’aimais passer du temps, il était malin, curieux, c’était un enfant dans un corps d’adulte. Il me laissait utiliser ses crayons."



Aujourd’hui après avoir franchi le pas, elle se dit "heureuse et épanouie". Elle se sent "parfaitement à sa place". "C’est cette belle énergie, ces good vibes que je souhaite partager et transmettre à travers mes tableaux que je qualifie de tableaux bien-être."