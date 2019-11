Tutearii Hoatua gagne chez lui

Tuteraii Hoatua, le fils de Serge Hoatua, a remporté ce matin le mémorial Serge Hoatua devant Manutea Million et Hititua Taerea.



Le mémorial Serge Hoatua s’est déroulé ce matin à Tautira. Tutearii Hoatua s’est imposé dans la catégorie sénior devant Manutea Million et Hititua Taerea. Dans la catégorie féminine (open), victoire de Marguerite Temaiana devant Tea Lorfèvre et Vaimiti Maoni.



Hitiroa Masingue s’est imposé dans la catégorie junior devant Taputea Tehetia et Auriarii Maker alors que Daniel Lepardo a remporté la catégorie vétéran 40 devant Ariirau Salmon et Heifara Fare.



Cette dernière compétition de la saison, proposée sous l’égide de la fédération tahitienne de va’a, a réuni 236 participants toutes catégories confondues. Ci-joint les résultats complets.