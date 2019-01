Tubuai : un site pilote pour lutter contre le brontispa du cocotier et la mouche des fruits

Nouvelle bibliothèque et nouveau fare artisanal à Rapa



La délégation s’est ensuite retrouvée à la mairie pour échanger avec les élus communaux avant d’embarquer sur le Tahiti Nui en direction de Rapa qui, étant donné les problèmes de transports, ne reçoit que rarement la visite des autorités.



Après 20 heures de trajet, la délégation a été accueillie jeudi par le maire Tuanainai Narii et son conseil municipal. Le programme, qui comportait de nombreuses visites de terrain, a été bouleversé par une forte dépression qui s’est abattue sur l’île.



Après la levée des couleurs et les discours du maire, du président et du tavana hau, la délégation a pris le chemin de l’école primaire de Tevii pour inaugurer la nouvelle bibliothèque. La délégation a ensuite procédé à l’inauguration du fare artisanal.



Le lendemain, vendredi, le président et ses ministres ont échangé avec le conseil municipal qui a fait part de ses demandes dans de nombreux domaines et présenté les projets structurants qu’il souhaitait réaliser. Le président a accueilli favorablement le projet de construction d’un local pour accueillir les déchets recyclables et stocker le gravier. Il en a été de même pour le projet de petit musée qui pourrait accueillir des objets du musée de Tahiti et des îles ainsi que des photos anciennes de Rapa.



Embarquement des collégiens et lycéens



Le maire a également présenté un projet de maison communautaire à Tubuai qui pourrait accueillir des parents afin d’accompagner les enfants de Rapa dans leur scolarité au collège. Il souhaite également construire une maison à Tahiti pour loger les malades évasanés.



Le conseil municipal a également souhaité que soient mises en place deux tournées médicales chaque année ainsi qu’une tournée vétérinaire pour le cheptel. Les ministres en charge de la santé et de l’agriculture ont approuvé. En fin de journée, la délégation a inauguré le hangar sur le quai avant de participer au repas avec la population. Les enfants scolarisés à Tubuai et Papeete ont pu embarquer sur le Tahiti Nui qui a appareillé samedi matin pour arriver à Tubuai dimanche matin.



Tubuai site pilote contre le brontispa



Dans la capitale administrative des Australes, la délégation a débuté la journée par une rencontre avec le maire, Fernand Tahiata, et son conseil municipal pour échanger sur les problématiques communales.



Parmi les doléances, les élus ont fait part de leur souhait que l'île soit raccordée au câble numérique. Le président a toutefois rappelé que ce ne pourrait pas être à court terme étant donné le niveau d’investissement. De nouvelles capacités satellitaires seront bientôt disponibles.



En matière agricole, les élus ont fait état de leurs préoccupations quant au développement du brontispa du cocotier, cet insecte qui attaque le cœur du cocotier, et de la mouche des fruits. Le ministre Tearii Alpha a annoncé la mise en place localement d’un site pilote pour lutter contre ces deux pestes, le président ajoutant qu’il fallait mettre en œuvre la régénération de la cocoteraie.



Le conseil a également souhaité la réalisation de projets structurants comme la rénovation de l’aérogare et la création d’un remblai de protection devant la mairie. La délégation est ensuite allée à la cité scolaire pour l’inauguration de la nouvelle école maternelle. La visite de Tubuai s’est achevée sur un repas communautaire avec la population.