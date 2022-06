Tuanua Degage : "On prend un cap ensemble"

Il est toujours le même en fait, nous visons la qualité de service et le rendement de l’entreprise. Nous étions arrivés à un seuil, une limite et avons décidé d’essayer autre chose. Avant, nous fonctionnions de manière plus autoritaire, nous avons cherché à fonctionner de manière plus libérée. Et puis nous avons croisé le chemin du club Ideo, co-organisateur de Tahiti Congrès, il nous a montré la voie

Au début, nous avons commencé par un état des lieux, nous avons pris la température auprès de nos collaborateurs, devenus depuis des ambassadeurs. Nous avons listé les difficultés et nous sommes attelés à les régler, une à une.

La principale était l’absence de cap, nos collaborateurs se demandaient à quoi ils servaient et pourquoi ils étaient là. Nous avons donc décrit d’abord la vision du groupe, puis les missions et enfin les valeurs. Elles sont au nombre de cinq : la recherche de l’excellence, la simplicité, le respect, le courage, la persévérance

Elles étaient là, dans les étagères je dirais mais nous n’avions jamais cherché à les verbaliser. Nous nous sommes attelés à cette tâches et les avons écrites noir sur blanc. Enfin, nous les avons propagées dans le groupe.

Il manquait un management de proximité, parfois un manque de respect avec des batailles de pouvoir. Les collaborateurs se plaignaient de ne pas être managé, mais d’être fliqués. J’ai pris mon bâton de pèlerin et suis allé à la rencontre de chacun pour expliquer qu’il fallait changer notre mode de management. J’ai reçu chacun en tête à tête ou presque, ils venaient par groupe de dix, sachant que nous sommes 400 ! Nous avons mis en place un accompagnement QSS, des formations. Cela s’est fait au fur et à mesure, nous avons démarré avec les choses les plus simples à changer pour aller vers les plus compliquées. On nous reprochait d’autre part, le poids des procédures, la paperasse qui réduisait le temps que les collaborateurs pouvaient allouer à leurs tâches.

Oui, à 95% ! Nous n’avons conservé que celles qui étaient règlementaires et obligatoire dans le cadre de nos activités. C’est un changement en profondeur que nous avons mené et que nous continuons à mener car ce n’est jamais terminé !

Bien sûr, certains collaborateurs ont pu et su s’adapter, d’autres non, ils sont partis.

Les premiers sont arrivés assez rapidement. Des ambassadeurs sont venus nous voir en disant qu’ils appréciaient le changement. Un certain nombre, fraîchement arrivés dans le groupe avec le projet de ne pas rester sont finalement encore avec nous. Il y a moins de turn over, il y en avait beaucoup avant, moins d’arrêt maladie, d’absentéisme. On voit que la pression n’est plus là, le stress non plus. La problématique des entreprises est d’attirer les talents, aujourd’hui, lorsque nous lançons des recrutements, nous voyons de belles candidatures arriver. Par ailleurs, l’image du groupe en sort grandie. Nous n’avons plus ou très peu, de mauvais commentaires sur les réseaux sociaux alors qu’ils étaient nombreux auparavant. En annonçant vouloir changer les choses, on apporte une première dose d’espoir. Ensuite, quand les collaborateurs constatent que ce ne sont pas que de belles paroles, ils suivent.

Oui, dans notre évolution managériale, il n’y a pas une personne à la tête du groupe ou un nombre restreint de décisionnaire, on prend un cap ensemble. Il n’y a pas toujours consensus évidemment, mais nous en avons dans 90 à 95 % des cas. Sinon, nous passons au vote, nous avons toujours au moins la majorité. Lorsque les collaborateurs se sentent impliqués, ils sont plus motivés.

Avec le Covid, nous n’avons pu pendant des mois nous nourrir, voir ce qui se faisait ailleurs. Les conférences et formations auxquelles je participe avec une vingtaine d’ambassadeurs du groupe est l’occasion de voir autre chose. On a par exemple entendu parler de hiérarchie circulaire, on a vu qu’ailleurs les managers deviennent des coachs, on découvre de nous concepts

"Qu’il faut persévérer ! "