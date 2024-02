Tuamotu: navigation maritime et loisirs nautiques interdits

Tahiti, le 8 février 2024 - La dépression tropicale NAT circulant actuellement à proximité d’une partie des îles des Tuamotu et aux fortes houles, fortes pluies et vents violents, le haut-commissaire de la République interdit la navigation maritime et les activités de loisirs nautiques depuis ce jeudi 14 h et jusqu'à vendredi minuit dans les eaux des Tuamotu.



Si l'alerte pré-cyclonique a été levée aux îles du Vent et que le soleil a refait surface sur Tahiti, ce sont désormais les Tuamotu qui sont sur la trajectoire de la depression tropicale Nat. C'est ainsi que le haut-commissaire interdit la navigation maritime ainsi que les loisirs nautiques dans les eaux territoriales des Tuamotu Centre Sud (Hikueru, Hao), Tuamotu Ouest (Anuanuraro, Anuanurunga, Hereheretue, Nukutepipi), Tuamotu Sud (Tureia, Tematangi,).



Afin d’éviter d’exposer les usagers de la mer à un risque accru, le Haut-commissaire de la République en Polynésie française, Eric Spitz, invite chacun à la prudence et au respect des consignes édictées par les autorités.



Par ailleurs, les tavanas, en considérant les risques pour l’intégrité physique des habitants, peuvent prendre des mesures de fermetures des établissements scolaires et des structures d’accueil collectif de mineurs et ordonner des opérations de mise à l’abri dans le cadre des plans communaux de sauvegarde.



Enfin, pour rappel, la phase de mise en garde cyclonique est maintenue pour les Tuamotu Centre Sud, Ouest et Sud. Sont placées en vigilance orange les Tuamotu Centre et Ouest pour vents violents et fortes houles, et les Tuamotu Ouest et Centre Sud pour fortes pluies.





Jeudi 8 Février 2024