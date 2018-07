Tu'aro Maohi - Porteurs de fruits : Moehau Tematahotoa gagne pour Rimatara

Parole à Enoch Laughlin :



Les nouveautés cette année ?



« On a la Nouvelle Zélande, Hawai’i, Rapa Nui, les îles Cook, les Samoa, Fidji ou Wallis et Futuna…On est satisfaits que cela prenne bien dans le Pacifique. Cette année, on a voulu faire revivre la lutte traditionnelle. On avait fait un essai l’année dernière, cette année ce sera une compétition avec des règles. Tous les pays du Pacifique la pratiquaient, le tapito est une réalité. On veut faire revivre ce sport traditionnel. »



Quelques mots sur les porteurs de fruits ?



« Le Polynésien a moins de fruits dans son jardin, il doit les acheter en déboursant entre cinq et six mille francs pour constituer sa charge. Il faut qu’on en fasse un peu plus. Cela reste un moment important du Heiva, participer à cette course c’est un exploit. Courir 1,2 km avec cinquante kilos, ce n’est pas à la portée de tout le monde. On va réfléchir pour la rendre plus accessible en diminuant le poids des charges. »



Un dernier mot ?



« Merci à tous ceux qui nous soutiennent, le ministre de la culture, celui des sports, le gouvernement et surtout les présidents des comités des îles qui font vivre le sport traditionnel. »