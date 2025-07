Tsunami : des vagues de plus de deux mètres attendues en Polynésie selon le Haut-Commissariat

Papeete, France | AFP | mercredi 29/07/2025 - Des vagues de plus de deux mètres sont attendues dans la nuit de mardi à mercredi le long des côtes de la Polynésie française, plusieurs heures après qu'un puissant séisme est survenu dans l'océan Pacifique au large de la Russie orientale, a indiqué le Haut-Commissariat.



Une onde océanique "d'une hauteur de 1,10m à 2,20m" devrait toucher l'archipel des Marquises, et en particulier les îles Ua Huka, Nuku Hiva et Hiva Oa. L'impact est prévu "dès 00h57" heure locale, écrit le Haut-Commissariat de Polynésie française dans un communiqué.



"Les sirènes retentiront dans les trois îles concernées, vers 23h, soit 2 heures avant l'arrivée de l'onde", précise-t-il. Les autres îles des Marquises seront quant à elles touchées par des vagues d'une hauteur comprise entre 0,60 et 0,80m.



La population menacée est actuellement "mise en sécurité dans des lieux de repli prédéterminés à l'avance, et se prépare à passer la nuit à l'abri", a expliqué Xavier Marotel, secrétaire général du Haut-Commissariat lors d'une conférence de presse retransmise en direct sur les réseaux sociaux.



"On a joué cette manœuvre, cet exercice, il y a quelques semaines, début juin, et on est en train de refaire exactement la même chose", a-t-il souligné.



"On est sur un phénomène qui va se dérouler en milieu de nuit et qui peut durer 4 à 6 heures. Il y aura peut-être une deuxième, voire une troisième vague, c'est un phénomène qui est classique donc il faut se mettre à l'abri dans la durée et ne pas penser qu'après la première vague, c'est terminé", a-t-il prévenu.



Les autres archipels de la Polynésie française devraient être touchés par des vagues inférieures à 30 cm, ne nécessitant pas une évacuation ou une mise à l'abri. Le Haut-Commissariat appelle toutefois à la prudence, notamment à s'éloigner des rivages et des rivières.



Le puissant tremblement de terre de magnitude 8,8 s'est produit vers 23h25 GMT mardi, à 18,2 kilomètres de profondeur, à environ 126 kilomètres de la ville de Petropavlovsk-Kamtchatski, capitale de la région du Kamtchatka, dans l'est de la Russie.



Il a provoqué des alertes au tsunami dans une grande partie du Pacifique, notamment en Russie, au Japon, à Hawaï et jusqu'en Equateur, mais aussi sur les côtes américaines.



Le centre américain des tsunamis (PTWC), a déclaré que la Nouvelle-Calédonie et Wallis-et-Futuna pourraient être frappés par des vagues allant de "30 centimètres à un mètre" au-dessus du niveau de la mer.





le Mardi 29 Juillet 2025 à 23:42 | Lu 712 fois