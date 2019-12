Trump s'amuse d'avoir été coupé de "Maman, j'ai encore raté l'avion" par une chaîne canadienne

Washington, Etats-Unis | AFP | vendredi 26/12/2019 -Donald Trump s'est amusé jeudi qu'une chaîne canadienne ait coupé au montage sa brève apparition dans le film "Maman, j'ai encore raté l'avion", ce dont s'étaient émues certaines voix conservatrices sur les réseaux sociaux.



"Le film ne sera plus jamais le même! (je plaisante)", a tweeté le président américain après avoir suggéré, sur le même ton, que la coupe effectuée par la chaîne publique anglophone CBC était une mesure de rétorsion voulue par le Premier ministre canadien Justin Trudeau.

"J'imagine que Justin T n'apprécie pas vraiment que je l'aie fait payer plus pour l'Otan ou le commerce!".

CBC a récemment rediffusé "Maman, j'ai encore raté l'avion", mais sans la courte scène dans laquelle apparaît Donald Trump.

Alors que ce dernier s'était encore dit mardi "honoré" d'avoir joué dans ce film de Noël sorti en 1992, plusieurs téléspectacteurs et médias canadiens se sont demandés pourquoi la scène avait disparu.

CBC a confirmé jeudi l'avoir coupée au montage, tout en expliquant l'avoir fait avant que l'ancien homme d'affaires ne soit élu président des Etats-Unis.

"Comme c'est souvent le cas pour des films de cinéma adaptés pour la télévision, +Maman, j'ai encore raté l'avion+ a été édité pour des questions de (gain de) temps", afin d'ajouter des publicités, a expliqué sur Twitter un porte-parole de la chaîne, Chuck Thompson.

"La scène avec Donald Trump est l'une de celles qui ont été coupées parce qu'elles n'étaient pas indispensables à l'intrigue. Ces modifications ont été faites en 2014, lorsque nous avons acheté les droits du film, avant que M. Trump soit élu président" fin 2016, a insisté le porte-parole.

Cette décision, jugée "lamentable" sur Twitter par le fils aîné de Donald Trump, avait suscité de nombreuses critiques sur les réseaux sociaux contre la chaîne publique canadienne, soupçonnée d'arrières-pensées politiques.

Le milliardaire républicain entretient une relation compliquée avec Justin Trudeau, qu'il avait traité de personne "malhonnête et faible" après le sommet du G7 en 2018, puis d'"hypocrite" plus récemment à la suite de la diffusion d'une vidéo dans laquelle le Premier ministre canadien semblait se moquer de lui en marge d'un sommet de l'Otan.

Donald Trump n'apparaît que très succinctement dans "Maman, j'ai encore raté l'avion".

De nouveau oublié par sa famille, le petit Kevin, interprété par Macaulay Culkin, peine à trouver son chemin au milieu des dorures de l'hôtel dans lequel il passe seul les fêtes.

Il arrête alors un homme vêtu d'un long pardessus noir et d'une cravate rouge pour lui demander la direction de la réception. "Au fond du couloir à gauche", lui répond simplement Donald Trump en bon propriétaire des lieux.

Le magnat de l'immobilier venait d'acquérir le Plaza Hotel de New York, où plusieurs scènes du film ont été tournées au début des années 1990.