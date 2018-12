Trump menace de fermer la frontière avec le Mexique faute de financement du mur

Washington, Etats-Unis | AFP | vendredi 28/12/2018 - Le président Donald Trump a menacé vendredi de fermer la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique si les démocrates du Congrès n'acceptaient pas de financer la construction d'un mur, un différend qui provoque la paralysie partielle de l'administration fédérale depuis le 22 décembre.



"Nous allons être contraints de fermer la Frontière Sud complètement si les Démocrates Obstructionnistes ne nous donnent pas l'argent pour terminer le mur", a tweeté M. Trump, en leur demandant également de "changer les lois ridicules sur l'immigration dont notre pays est affublé".

Le milliardaire a ensuite dit qu'il considèrerait une telle fermeture comme une "opération rentable", arguant du fait que "les Etats-Unis perdent tellement d'argent en faisant du commerce avec le Mexique avec l'Aléna, plus de 75 milliards par an (sans inclure l'Argent de la Drogue qui serait plusieurs fois ce montant)".

L'Accord de libre-échange nord-américain (Aléna) qui lie le Canada, le Mexique et les Etats-Unis a été régulièrement dénoncé par Donald Trump qui a exigé de ses voisins qu'il soit renégocié. Un nouvel accord visant à le remplacer a été signé fin novembre mais doit encore être ratifié.

Poursuivant une série de tweets, il a réitéré sa menace plusieurs fois: "Nous construisons un mur ou fermons la Frontière Sud".

En novembre, le président américain avait déjà menacé de fermer la frontière avec le Mexique pour lutter contre l'immigration clandestine.

- Aides supprimées -

"Si on arrive à un stade où on perd le contrôle ou s'il y a des violences, nous fermerons temporairement l'entrée dans le pays jusqu'à ce que la situation soit sous contrôle à nouveau", avait dit le président devant des journalistes.

Une menace qu'il avait déjà proférée en octobre, dans la dernière ligne droite avant les élections législatives de mi-mandat tandis que des milliers de migrants venus d'Amérique centrale avaient formé une "caravane" se dirigeant vers la frontière mexicano-américaine pour entrer aux Etats-Unis.

"Il paraît qu'une nouvelle Caravane est en train de se former au Honduras et ils ne font rien à ce sujet", a affirmé le milliardaire vendredi sur Twitter.

"Le Honduras, le Guatemala et le Salvador ne font rien pour les Etats-Unis mais ils prennent notre argent", a-t-il relevé, menaçant "de supprimer toutes les aides pour ces trois pays --qui tirent avantage des USA depuis des années".

En octobre, Donald Trump a annoncé une réduction immédiate des aides à ces trois pays.

Le président républicain a fait de la lutte contre l'immigration l'une de ses priorités, avec la construction d'un mur sur toute la longueur de la frontière sud des Etats-Unis pour endiguer l'immigration clandestine et les trafics.

Mais il est engagé dans un bras de fer avec les parlementaires démocrates qui refusent de voter les 5 milliards de dollars qu'il exige pour accepter d'apposer sa signature sur la loi du budget fédéral.

Les républicains n'ont que 51 sièges au Sénat quand il en faut 60 pour l'adoption de ce texte. Et à partir de début janvier, ils seront minoritaires à la Chambre des représentants.

Les négociations entre démocrates et républicains ont échoué jeudi à mettre fin au "shutdown". Cette paralysie partielle des administrations fédérales, qui a mis des centaines de milliers de fonctionnaires au chômage forcé, va donc se prolonger au moins jusqu'à la semaine prochaine.

Faute d'accord de compromis et dans un hémicycle quasi désert, le Sénat a décidé jeudi à l'unanimité d'ajourner la séance jusqu'à lundi 10H00 (15H00 GMT) et de ne reprendre l'examen d'une loi budgétaire que mercredi 2 janvier, à partir de 16h00 (21H00 GMT).