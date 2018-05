Trump: le sommet avec Kim n’aura pas lieu à la frontière entre les deux Corées

Washington, Etats-Unis | AFP | mercredi 09/05/2018 - Le président américain Donald Trump a affirmé lundi que son sommet très attendu avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un n'aurait pas lieu dans la Zone démilitarisée (DMZ) à la frontière entre les deux Corées.



Assurant que la date et le lieu de cette rencontre seraient annoncés "dans les trois jours", M. Trump a affirmé, en réponse à une question, que la DMZ n'avait pas été retenue.



L'autre lieu possible évoqué par le passé par Donald Trump est Singapour.



Il y a dix jours, le président américain avait indiqué être tenté par la DMZ pour sa rencontre avec l'homme fort de Pyongyang.



"Il y a quelque chose que j'aime bien dans cette idée", avait-il affirmé. "Si vous êtes sur place, et si les choses se passent bien, il est possible d'avoir une grande célébration sur le site même, pas dans un pays tiers", avait-il ajouté.



Selon le quotidien sud-coréen Chosun Ilbo, citant des sources diplomatiques, la rencontre devrait avoir lieu mi-juin à Singapour.