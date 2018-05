Trump attaque les médias, suggère de retirer des accréditations

Washington, Etats-Unis | AFP | mercredi 09/05/2018 - Le président américain Donald Trump a lancé mercredi une nouvelle attaque contre les médias qui, selon lui, rendent compte injustement de son action et émis l'hypothèse de retirer l'accréditation de certains organes de presse qu'il considère "corrompus".



"Les médias Fake News font des heures supplémentaires. Il vient d'être rapporté à l'instant que, en dépit des magnifiques succès que nous avons dans l'économie et tout le reste, 91% des informations me concernant sur les chaines sont négatives (fausses informations)", a tweeté le président.



"Pourquoi travaillons-nous si dur avec les médias lorsqu'ils sont corrompus? Retirer leurs accréditations?", a-t-il conclu.



M. Trump attaque fréquemment les médias "malhonnêtes" et qualifie de "fake news" les médias et informations qui ne lui sont pas favorables.



Pour la deuxième année consécutive, il ne s'est pas rendu fin avril au prestigieux dîner des correspondants de la Maison Blanche.



Ceux-ci exercent quotidiennement leur métier dans l'enceinte même de la présidence américaine où est installée une salle de presse et c'est à leurs accréditations (leurs autorisation de travailler) que Donald Trump suggère ainsi de s'attaquer.