Trump assure ne pas regarder la télévision "4 à 8 heures par jour"

Washington, Etats-Unis | AFP | lundi 11/12/2017 - "Faux!": Donald Trump a réagi avec force lundi matin sur Twitter à un article du New York Times détaillant ses journées à la Maison Blanche et affirmant, entre autres, qu'il regarde la télévision 4 heures par jour, parfois le double.



"Une autre article erroné, cette fois du New York Times en faillite, selon lequel je regarde de 4 à 8 huit heures de télévision par jour", a lancé le président américain.

"Faux!", a-t-il ajouté, avant d'assurer qu'il ne regarde que "rarement, si ce n'est jamais" les chaînes CNN et MSNBC, qu'il classe toutes les deux dans la catégorie des "fake news".

Il précise qu'il ne regarde "jamais" l'émission de CNN animée par Don Lemon qu'il qualifie au passage de "l'homme le plus stupide de la télévision".

Dans ce long article qui met en lumière la frustration de Donald Trump à l'épreuve du pouvoir, le New York Times affirme que "des gens proches de lui" estiment qu'il passe au moins quatre heures par jour devant la télévision, et parfois le double.

Une certitude: l'ancien homme d'affaires de New York regarde la télévision avec assiduité le matin comme en témoignent ses innombrables tweets en réaction directe à des sujets diffusés, en particulier sur Fox News.

Le président septuagénaire est très sensible sur ce sujet.

"Les gens qui ne me connaissent pas aiment dire que je regarde la télévision", affirmait-il y a quelques semaines à bord d'Air Force One lors de son voyage en Asie.

"Mais je ne regarde pas beaucoup la télévision, essentiellement à cause des documents", poursuivait-il.

"Je lis des documents, beaucoup", assurait-il encore.