"Tropiques", abstraction et contrastes

TAHITI, le 29 mars 2021 - L’artiste peintre Nathalie Euryale revient salle Muriāvai avec de nouvelles toiles toujours très féminines et colorées, comme en 2019 avec “Métissage”. Elle va toutefois plus loin dans les contrastes et laisse plus de place à l’abstraction.





" Pourquoi intituler mon exposition Tropiques ? Car j’ai beaucoup travaillé sur la nature ", répond Nathalie Euryale. L’artiste peintre présente ses nouvelles toiles à partir d’aujourd’hui salle Muriāvai à la Maison de la culture.



En 2019, l’artiste présentait "Métissage" dans le même espace. Il s’agissait d’une exposition de toiles déjà très colorées et très féminines. Les femmes l’inspirent en particulier, " sans doute parce que je suis moi-même une femme mais aussi en raison de leurs expressions ". Ou plutôt de leurs postures, car c’est finalement cela qui l’interpelle en premier lieu.



Que ce soit en feuilletant des magazines, ou en contemplant des portraits photographiques (l’une de ses toiles est une adaptation d’une photographie de Tim Mckenna), elle se laisse attirer par l’attitude singulière du corps des personnages.



" Puis en créant, les choses viennent petit à petit, et je me détache progressivement de l’image d’origine. " Différents pays et différentes cultures l’inspirent, au même titre que les regards, les courbes, les attitudes, les contrastes de couleurs...



En travaillant sur les regards, Nathalie Euryale charge ses toiles d’émotions. Elle accorde une grande place aux couleurs et à leurs contrastes. " Il y a toute une intention derrière qui se révèle, on voit dans les yeux qu’il se passe quelque chose. "



Attirée par l’abstraction



Il y a deux ans, Nathalie Euryale s’était lancée dans une peinture plus abstraite. " C’était un peu à tâtons, j’avais trois toiles en tout. " L’abstraction a depuis pris plus de place dans son travail. " J’aime le hasard, l’accident, l’imprévu ", justifie-t-elle. " J’aime parcourir une toile d’un premier regard sans pouvoir en percevoir tous les détails d’un coup ."



Les touchés, éclats, signes graphiques se dévoilent au fil du temps. Le visiteur pourra ainsi parcourir plusieurs fois une même toile et découvrir à chaque fois de nouveaux détails. " C’est cela qui me plaît dans l’abstrait. "



Les arts plastiques à Paris



Passionnée par le dessin depuis son enfance, Nathalie Euryale a poursuivi des études supérieures d’arts plastiques à la faculté de la Sorbonne à Paris. Durant son année de maîtrise, son intérêt pour la création et plus particulièrement la peinture sur toile s’est affirmé.



" Tout au long du parcours, nous n’avons pas vraiment appris de techniques académiques. Par contre nous avons beaucoup expérimenté, on a développé notre propre expression "



Elle a débuté avec plusieurs techniques qu’elle a épuré au fur et à mesure, puis a décidé de se consacrer à l’acrylique. Pour donner de la densité à ses œuvres, elle joue sur les contrastes de couleur et sur la superposition de couches de peinture, ce qui crée du relief. Nathalie a notamment exposé ses œuvres à Paris, Vincennes ainsi qu’en Guyane.