Trophées du Sport : Poerani Bertrand, plébiscitée par le public

La jeune nageuse de 17 ans, Poerani Bertrand, a remporté jeudi soir le titre de sportive préférée du public lors de l’édition 2020 des Trophées du sport. La surfeuse Vahine Fierro, 20 ans, et le paddle-surfeur Poenaiki Raioha, 23 ans, remportent les titres de meilleurs athlètes femmes et hommes 2020.Les Trophées du sport 2020 se sont achevés jeudi soir au Grand théâtre de la Maison de la culture au terme d’une superbe soirée de récompense des meilleurs sportifs de l’année écoulée. Agrémentées de shows des danseurs de Hei Tahiti et de l’école Vanessa Roche, des interviews des kid reporters et des sketchs inédits de l’humoriste Yepo, les remises des principaux prix de la sixième édition des trophées ont salué les performances du surfeur Kauli Vaast, des championnes tahitiennes d’équitation ou encore l’organisation des Tu’aro Ma’ohi (voir ci-contre).Mais le clou de la soirée a été la consécration des deux athlètes hommes et femmes de l’année, Poenaiki Raioha et Vahine Fierro. Deux jeunes sportifs qui évoluent déjà auprès des plus grands au niveau international. Et comme pour consacrer une édition qui a fait la part belle aux jeunes athlètes et qui souhaité mettre en avant la parité dans le choix des nominés, c’est la surfeuse de 17 ans Poerani Bertrand qui a remporté le prix du sportif préféré du public !Visionnez le replay de la Soirée des Trophées du Sport ici : https://www.facebook.com/Tahitiinfos/videos/2557200237869971/