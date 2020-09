Trois syndicalistes candidats à la présidence du Cesec

Sur la gestion financière du Cesec, les trois candidats sont unanimes : l'actuel président a "bien géré" l'institution et ils espèrent être "dans la continuité" de leur prédécesseur. Patrick Galenon et Eugène Sommers regrettent néanmoins que le nombre d'auto-saisines ait diminué. Ce qui était pourtant bien une recommandation de la chambre territoriale des comptes pour faire des économies de budget… Pour autant, Patrick Galenon affirme déjà que s'il venait à être élu "les commission devront se réunir beaucoup plus souvent" rappelant au passage que les conseillers sont "payés à la commission". Eugène Sommers estime de la même façon que les membres du Cesec doivent avoir des échanges avec des personnes extérieur "pour avoir leur opinion". Et pour le coup, Diana Yieng Kow estime qu'avec la situation sanitaire et économique du moment "nous avons intérêt à vraiment être encore plus responsables dans la gestion de notre budget".



Avant l'élection du président du Cesec, qui aura lieu en séance plénière le jeudi 17 septembre prochain, une réunion du collège des salariés est prévue dans les jours prochains pour tenter de définir un candidat unique. Mais à écouter les intéressés, pas sûr d'arriver à un consensus d'ici là.