Trois semaines de travaux sur la RDO

Tahiti, le 25 mai 2021 - Le ministre des Grands travaux, en charge des transports terrestres, René Temeharo, informe les usagers de la RDO du démarrage de travaux de contrôle de fissures du revêtement de la chaussée sur l’ensemble de la route à partir de demain pour une période de trois semaines.



Des travaux de contrôle de fissures du revêtement de la RDO à partir de la piscine Olympique de Papeete jusqu’à l’échangeur de Maeva Beach de Punaauia débutent demain sur les voies côté mer et coté montagne pour une période de trois semaines.

Les voies seront neutralisées ponctuellement à l’avancement des contrôles, pour les voies côté mer de 9h à 11h, pour les voies coté montagne de 12h à 14h.



Une attention sera requise de la part des automobilistes et usagers pour suivre les indications de circulation qui seront imposées par la signalisation provisoire de ces travaux. La plus grande prudence est demandée aux usagers de la RDO pendant cette période.