Trois semaines de travaux avenue du Régent Paraita

La TEP (Société de Transport d'Énergie électrique en Polynésie) annonce dans un communiqué que le cadre du programme de sûreté et de sécurisation du réseau de transport 90 000 V, des travaux de génie civil ont débuté sur l’avenue du Régent Paraita à Papeete depuis le lundi 27 juillet.Ces travaux doivent rendre l’avenue du Régent de Paraita en une avenue à sens unique, depuis l’avenue du Prince Hīnoi vers l’avenue Georges Clémenceau.Les travaux ont lieu de jour comme de nuit de 6h30 à 15h30 en journée et de 20 heures à 5 heures en soirée. Ils sont prévus sur une durée de trois semaines.La TEP mettra tout en œuvre pour minimiser le désagrément des riverains et des usagers de la route. En cas de besoin, merci de contacter par mail à l’adresse suivante : [email protected]