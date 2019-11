Trois semaines de procès pour l’appel d’Air Moorea

Dans le jugement rendu en première instance, le tribunal correctionnel avait écarté la thèse d’un problème de santé du pilote en indiquant qu’ « à contrario, force est de constater que les différents médecins experts commis à l’occasion de l’enquête aux fins de déterminer les causes du décès du pilote, Michel Santurenne, ne font état d’aucun élément sur le plan médico-légal leur permettant de retenir l’hypothèse d’un malaise du pilote avant l’impact ».



Le tribunal correctionnel avait également balayé la thèse de l’erreur de pilotage en affirmant que les « critiques formulées par certains dans le cadre de l’enquête » qui remettaient en cause « ses qualités professionnelles, son manque de réaction, et pointant du doigt son manque d’expérience en termes d’heures de vol sur Twin Otter » devaient être écartées au regard des témoignages des experts, « tant judiciaires que du BEA », qui ont « confirmé que Michel Santurenne possédait les titres et l’entraînement requis pour exécuter ce vol ».



Au regard des multiples expertises et témoignages versés au dossier, il avait finalement retenu la thèse d’un dysfonctionnement technique en déclarant qu’au regard de « l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer la rupture du câble à cabrer de la commande de profondeur (…) comme étant la cause directe et certaine de l’accident ».