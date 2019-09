Trois randonneurs portés disparus à Hiva Oa

HIVA OA, le 4 septembre 2019 - Trois hommes âgés d’une trentaine d’années sont portés disparus, depuis dimanche, selon nos confrères de La Dépêche de Tahiti. Ils avaient décidé de rejoindre le village principal de Atuona en effectuant une randonnée à partir de Hanamenu. Alerté hier soir, de leur disparition, le tāvana a enclenché un dispositif pour retrouver les trois hommes.



Les forces de l’ordre se mobilisent pour retrouver les trois randonneurs métropolitains disparus depuis dimanche. Les trentenaires avaient l’intention de faire la traversée entre le village de Hanamenu et celui de Atuona, par les hauteurs. Une randonnée de plusieurs heures, “ avec un chemin tout tracé “.



Inquiet de ne pas les voir arriver, leur ami qui les attendait à bord d’un voilier n'a donné l’alerte que mardi soir.



“ J’ai activé la cellule de crise dans la foulée et nous avons entamé les recherches ce matin (mercredi, NDLR). Deux équipes de sept personnes ont été constituées. L’une est partie depuis Atuona et la seconde par Hanamenu “, explique Etienne Tehaamoana, maire de Hiva Oa.



“ Nous avons trouvé uniquement des traces de pas. Après, il y a aussi des petits chemins qui ont été faits par les chevaux. J’espère qu’ils ne les ont pas empruntés ", ajoute le tāvana.



L’hélicoptère de la flottille 35F, le Dauphin, poursuivra les recherches cette nuit. “ Il est équipé d’une caméra thermique, ce qui facilitera les investigations “, souligne le premier magistrat de Hiva Oa.



Si aucun signe de vie n’est repéré, la commune entreprendra de nouvelles recherches jeudi matin, avec la participation des militaires du RSMA.