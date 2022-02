Trois projets de supermarchés à Moorea

Moorea, le 3 février 2022 - Les promoteurs des trois nouveaux commerces Super U, Super Moz et SCI Eimeo Nui ont rencontré jeudi les élus de Moorea afin d'exposer leurs projets lors d'une réunion à laquelle aucune personne extérieure n'a été autorisée à assister. Au terme de cette rencontre, l'élue de l'opposition, Christiane Kelley, a réagi, précisant que les tāvana sont “plutôt favorables” aux projets, émettant cependant une réserve sur la problématique de la circulation, en particulier à Vaiare.



Une réunion d’information a eu lieu jeudi matin à la marie annexe de Teavaro à Moorea entre les élus du conseil municipal, les techniciens de la municipalité et les promoteurs des trois projets de centres commerciaux sur l'île. Selon nos informations, c’est le tāvana Evans Haumani qui les a sollicités “afin que l'ensemble de élus soit informé de tout projet avant concrétisation” et que les promoteurs puissent présenter les “contours de leurs projets respectifs”. Une rencontre à laquelle aucune personne extérieure n'a pas été autorisée à assister.



C’est tout d’abord Francis Tchin Noa qui a présenté son projet Super U, un commerce d’une surface de 350 m2, prévu à Varari (Haapiti), en face de l’église catholique. Albert Aline a par la suite pris le relais pour présenter son projet commercial Super Moz. Doté d’une surface de 790 m2, il sera situé en face du quai de Vaiare, plus exactement face au point d’accostage de l'Aremiti Ferry 2. C’est enfin Reuben Kong qui a terminé la séance en présentant son projet de centre commercial SCI Eimeo Nui prévu à Maharepa. Sa surface est évaluée à 777 m2, il serait en fait, un transfert de l’actuel supermarché de Maharepa vers ce site.



Les élus présents plutôt favorables



À l'issue de cette rencontre, l'élue de l'opposition, Christiane Kelley a confié à Tahiti Infos les principales informations qui ont été échangées et les différents points de vue du conseil municipal. “L’avis général des élus présents est plutôt favorable. Il y a juste eu une préoccupation de la part de tous les élus concernant la circulation par rapport au projet de Monsieur Aline. On sait que c’est un endroit où il y a énormément de circulation surtout lorsque les bateaux arrivent et repartent. La question était de savoir s’ils ont prévu quelque chose pour ne pas aggraver cette situation qui est déjà très dense à l’heure actuelle. Il y a une réflexion qui va être menée au service de l’Équipement, qui nous rapportera son avis. On réajustera par la suite avec le promoteur”, explique-t-elle.



Christiane Kelley précise que “la question de la circulation s’est également posée pour le projet de Maharepa puisqu’on a déjà le centre commercial actuel avec en plus, un projet de Carrefour prévu à l’arrière de celui de Monsieur Kong. Mais ils [les propriétaires du Super Moz] ont imaginé une entrée surtout pour les camions de livraison qui va contourner la terre de la Maison Blanche pour revenir par l’autre côté. Ils ont pensé à cette problématique. Reste à savoir ce que le service de l’Équipement va en déduire en sachant qu’il y aura peut-être le magasin Carrefour à cet endroit.”



"Plutôt opposés au projet Carrefour de Maharepa"



Le projet Super U n’a, pour sa part, pas posé de soucis particuliers aux élus. “Ce magasin reste quand même un magasin de proximité. Concernant les élus de la minorité, nous sommes totalement favorables à ce type de magasin. Cette partie Sud de l’île a plus besoin de se développer. Nous sommes plutôt opposés au projet Carrefour de Maharepa. Est-ce que cela vaut le coup d’avoir une si grande enseigne qui crée 100 emplois alors que les quatre magasins de proximité actuels de Paopao ont le même nombre d’employés ?” s'interroge Christiane Kelley.