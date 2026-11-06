

Trois pêcheurs secourus au large de Maupiti

Tahiti, le 6 novembre 2026 – Le poti marara était à la dérive dans une mer agitée, après que son embase a heurté un tronc. Grâce à leur balise de détresse et à la mobilisation de plusieurs acteurs, les trois pêcheurs ont été hélitreuillés “sains et saufs” à Bora Bora.





Ce jeudi 5 novembre, vers 18 heures, le JRCC a reçu une alerte par satellite en provenance de la balise de détresse d’un poti marara, situé à environ 70 km de Maupiti. De retour d’une campagne de pêche à Mopelia avec trois personnes à bord, le navire était hors de portée des communications VHF et téléphoniques.



Dès la réception de l’alerte, le JRCC a organisé l’opération de recherche et de sauvetage sous l’autorité du haut-commissaire. L’hélicoptère Dauphin inter-administrations a été engagé, tandis que des messages de relais de détresse ont été diffusés afin de solliciter le concours des navires présents dans le secteur. En parallèle, l’armateur a mobilisé deux poti marara au départ de Raiatea et Bora Bora pour participer au sauvetage.



À la dérive dans une mer agitée, l’embarcation recherchée a été localisée par l’hélicoptère vers 21 heures : l’embase du moteur avait heurté un tronc et était endommagée. Les trois pêcheurs ont été hélitreuillés et déposé “sains et saufs” au stade de Bora Bora, sécurisé par la gendarmerie et la police municipale. Le navire a été pris en charge par l’armateur ce vendredi.



Le haut-commissaire salue la mobilisation de l’ensemble des acteurs qui ont contribué à “l’issue favorable de cette opération”, qui rappelle “l’importance de disposer d’une balise de détresse satellitaire enregistrée”.



Rédigé par D'après communiqué le Vendredi 6 Novembre 2026 à 11:03 | Lu 485 fois



