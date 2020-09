Trois nouveaux morts du Covid-19 en Polynésie

Tahiti, le 21 septembre 2020 - Trois nouveaux patients de 69, 77 et 79 ans atteints du Covid-19 et admis en service de réanimation depuis près d'un mois au Centre hospitalier de Taaone sont décédés lundi après-midi.



Trois nouveaux patients admis en service de réanimation au Centre hospitalier de la Polynésie française courant septembre et testés positifs au Covid-19 sont décédés lundi après-midi, portant à cinq le nombre de décès liés à l'épidémie en Polynésie française. Selon nos informations, ces trois nouvelles victimes étaient toutes des personnes vulnérables ou atteintes de comorbidités. Il s'agit d'une femme de 69 ans et de deux hommes de 77 et 79 ans. Une nouvelle fois, comme indiqué par le ministre de la Santé Jacques Raynal ces dernières semaines, il s'agit de personnes porteuses de pathologies qui ont été fragilisées par le Covid-19 et qui sont en première ligne des personnes à risques et à protéger par les gestes barrières.



Les deux premiers décès du Covid-19 au fenua étaient survenus les 10 et 11 septembre derniers déjà au centre hospitalier. Il s'agissait d'un couple d'octogénaires résidents du quartier Vaitavatava à Papeete, dans lequel un cluster avait été déclaré par les autorités sanitaires. "Dans le contexte de la pandémie de Covid, il est plus que jamais indispensable de respecter les gestes barrière, notamment pour les personnes âgées atteintes d’autres pathologies", a indiqué la présidence dans un communiqué lundi soir.



1 332 cas cumulés



Selon les derniers chiffres publiés lundi matin par la Direction de la santé et l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale (Arass), avant le décès des trois patients, le nombre de cas cumulés dépistés de Covid-19 depuis le 15 juillet s'élève à 1 332 dont 1 106 sortis d'isolement. Lundi matin, 22 personnes étaient encore hospitalisées dont 5 en service de réanimation. Les cas actifs étant principalement localisés à Tahiti (203 cas) et disséminés de façon très minoritaire pour les autres à Moorea (18 cas), Bora Bora (1 cas), Raiatea (1 cas) et Tubuai (1 cas). Notons que 18 personnes positives sont actuellement logées en centre d'hébergement dédié.



Des chiffres qui vont en revanche de moins en moins refléter la réalité de la situation épidémique du Covid-19 au fenua. En effet, les autorités sanitaires ont annoncé vendredi dernier un changement de stratégie de dépistage pour réserver les tests aux personnes symptomatiques. Les cas actifs étant automatiquement requalifiés en "sorties d'isolement" sept jours après leur dépistage positif s'ils ne présentent pas de symptôme. De sorte que le nombre de cas actifs, cumulés et guéris est une donnée statistique davantage en lien avec le nombre de tests pratiqués quotidiennement qu'avec le nombre de cas réels.



Le nombre réel de cas Covid estimé par les autorités sanitaire a en revanche été présenté vendredi dernier par les autorités sanitaires sur la base du développement actuel de la maladie. Entre novembre et février, ces autorités estiment que plus de 100 000 personnes pourraient être infectées au fenua, avec un pic en janvier et une atténuation du nombre de cas après cette date.