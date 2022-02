Trois mois de travaux sur la RT2 à Hitia'a O Te Ra

Tahiti, le 26 février 2022 – Les travaux de rénovation de la RT2 du PK 25 au PK 29 à Hitia'a O Te Ra vont démarrer lundi 28 février pour une durée de trois mois. Dans le cadre de ces travaux, la circulation permanente sera modifiée et une signalisation temporaire mise en place.



Le ministre des Grands travaux, René Temeharo, indique vendredi dans un communiqué que les travaux de rénovation de la RT2 du PK 25 au PK 29 à Hitia'a O Te Ra vont commencer à compter du lundi 28 février de 6 heures à 17 heures et ce, pour une période de trois mois. La circulation permanente sera modifiée et une signalisation temporaire sera mise en place et entretenue pendant toute la durée du chantier.



Le ministre indique également qu'une "attention toute particulière sera requise de la part des automobilistes et usagers circulant dans cette zone pendant la durée du chantier".