Trois mois de sursis pour avoir dépecé un chien

Trois associations, l'association Stéphane Lamart, le Service de protection animale de Polynésie (SPAP) et la société nationale pour la défense des animaux, s'étaient constituées parties civiles. Leur avocat métropolitain, Me Grillon, a longuement plaidé jeudi évoquant les dommages faits à « l'image de la Polynésie » par la publication de ce cliché.



Avant de requérir quatre mois de prison avec sursis, le procureur de la République a rappelé que les animaux étaient des êtres « doués de sensibilité » qui devaient être « protégés ». Pour la défense, l'avocate des deux prévenus a affirmé que ses clients « regrettaient » amplement leur geste et qu'il ne se reproduirait pas.



Les deux hommes ont finalement été condamnés à trois mois de prison avec sursis mise à l'épreuve pendant deux ans et à payer 560 000 Fcfp de dommages et intérêts.