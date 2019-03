Trois médailles d’or au Salon de l’agriculture pour la Polynésie

PARIS, le 1er mars 2019. La Polynésie française a remporté trois médailles d’or au cours du Salon de l’agriculture, qui s’est tenu à Paris.



La présidente de la Chambre d’Agriculture et de la Pêche Lagonaire (CPAL), Yvette Temauri, dresse un bilan positif de la participation de la Polynésie française au Salon de l’Agriculture. « La Polynésie progresse », constate Yvette Temauri. « Cette année, nous avons beaucoup évolué. C’est positif pour la Polynésie française » s’est réjoui la présidente.

Celle-ci s’est ainsi félicitée des visites des personnalités comme Miss France, Vaimalama Chaves mais aussi plusieurs membres du gouvernement : « Nous avons eu la visite du Premier ministre, Édouard Philippe, du ministre de l’Agriculture, Didier Guillaume et de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin. C’est la première fois que nous recevons trois ministres d’un seul coup. Et c’est un honneur pour nous », souligne-t-elle. D’autres personnalités politiques sont venues aussi comme le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner ou encore Marine le Pen, présidente du Rassemblement national. « Je suis ravie car les gens voient que la Polynésie progresse, nous sommes de plus en plus connus. C’est ce que nous voulons. Nous ne venons pas ici avec de la quantité mais avec de la qualité. C’est d’ailleurs pour cela que cette année nous avons gagné trois médailles d’or. C’est historique », assure Yvette Temauri.

Il y avait cette année huit exposants sur l’espace « Tahiti et ses richesses ». Moins que l’an dernier. Un choix totalement assumé : « les autres années il y avait les perles, l’artisanat, etc., et nous avons donc décidé de nous limiter au secteur primaire. Nous verrons pour les années à venir comment nous nous organiserons pour les autres ».