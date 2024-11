Trois médailles au championnat du monde vétérans de judo

Tahiti, le 7 novembre 2024 - Du 4 au 7 novembre se sont déroulés à Las Vegas les Championnats du monde vétérans de judo. Quatre athlètes du Fenua ont participé à cette compétition. Deux médailles de bronze et une médaille d'argent ont été remportées. Une belle moisson mondiale qui récompense le travail de nos combattants.



Les Championnats du monde vétérans de judo sont un événement international de grande envergure. 1 132 participants, 67 pays représentés, des hommes et des femmes de plus de 30 ans s'affrontent dans plusieurs combats pour tenter d'obtenir le titre suprême. Organisés par catégories d'âge et de poids, ces championnats permettent aux passionnés de judo de continuer à pratiquer leur discipline dans un cadre compétitif adapté. Très impliquée au niveau international, la Fédération polynésienne de judo avait présenté trois judokas et une judokate. David Chevalier, le capitaine et doyen de cette équipe, en catégorie M6 (55 à 59 ans) avec un poids inférieur ou égal à 90 kg, Toanui Lucas en M1 (30 à 34 ans) dans la catégorie -81 kg et Nicolas Tivant en M3 (40 à 44 ans) dans la catégorie -81 kg. Chez les femmes, Lætitia Wuilmet, en F4 (45 à 49 ans) en -57 kg, était la seule représentante du Fenua.



Le premier à monter sur les tatamis dès lundi et à donner l'exemple fut David Chevalier. En bon capitaine, il a montré la voie à ses coéquipiers pour toute la compétition. Après avoir éliminé un Américain au premier combat et un Argentin en quart de finale, David Chevalier a échoué aux portes de la finale en s'inclinant face au futur champion, le Kazakh Kanat Mambetov. En lutte pour la troisième place, le capitaine affrontait un autre Argentin, Gabriel Perez. Après un combat d'une intensité incroyable, David Chevalier a décroché la première médaille du judo polynésien dans un championnat du monde vétérans. Une victoire tellement méritée pour un athlète aussi exemplaire.



Médaille d’argent pour Lætitia Wuilmet



Dans son sillage, le jeune Toanui Lucas a lui aussi décroché une magnifique médaille de bronze. Galvanisé par le parcours de son coéquipier, l'ancien pensionnaire du pôle espoir de Clermont-Ferrand était déterminé à aller le plus loin possible dans la compétition. Vainqueur lui aussi d'un Américain au premier combat et éliminant le Français Antoine Hurtes en quart de finale, Toanui Lucas s'est incliné en demi-finale contre le Brésilien Stanley Torres, qui finira deuxième du classement général. Pour la médaille de bronze, notre judoka n’a pas fait dans le détail puisqu'il a infligé un ippon au Mongol Tumurkhuleg Davaadorj dans les premières secondes du combat.



Pour Nicolas Tivant, la compétition fut plus compliquée. Défait dès le premier combat par le solide Ukrainien Bubnuik, il s’est classé septième après avoir battu un Argentin et un Canadien.



Pour clore cet événement mondial, c’est l’unique représentante polynésienne, Lætitia Wuilmet, qui attaquait sa compétition le jeudi 7 novembre. Opposée à la Suédoise Prahl, Lætitia Wuilmet est parvenue à dominer son adversaire et à placer un waza-ari qui lui a permis de passer le premier tour. Face à l’imposante Allemande Muecke, notre judokate a récidivé à une 1’43’’ de la fin en plaçant un magnifique uchi-mata. Qualifiée pour la grande finale contre la Portugaise Diniz, la Polynésienne n’a malheureusement rien pu faire après l’immobilisation subie lors d'un des premiers passages au sol de la Portugaise. La très belle deuxième place de Lætitia Wuilmet vient compléter le tableau des médailles de la délégation polynésienne. Une magnifique campagne pour les athlètes de l'entraîneur Cédrik Thibault, qui repartent de Las Vegas avec le sentiment du devoir accompli.