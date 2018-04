Trois jours de vulgarisation de thèses

PUNAAUIA, le 24 avril 2018. Quarante-cinq étudiants chercheurs présenteront leurs travaux de recherche du 2 au 4 mai à l'université. Les sujets seront parfois complexes, mais tous les doctorants feront l’effort de nous les rendre intelligibles. Au programme : archéologie, écologie, physique, droit, économie, physique…



Pour la seconde année, les Doctoriales n'invitent plus seulement les doctorants de l'université de Polynésie (UPF) à présenter leurs travaux de recherche. L'événement s'ouvre à tous les doctorants de Polynésie. Cela permet, notamment, aux étudiants du centre de recherches insulaires et observatoire de l'environnement (Criobe) de participer.



Co-organisé par l'école doctorale du Pacifique, l'université de Polynésie française (UPF) et l'association des doctorants de Tahiti (DocTa), en partenariat avec EDT, le pôle d'innovation Tahiti Fa'ahotu et Robert Wan, cet événement fête sa 10e édition. Comme les années précédentes, il vise à "valoriser la qualité des travaux", "créer une dynamique interdisciplinaire", "permettre la rencontre entre le monde de la recherche et les entreprises".



Pour les doctorants c'est "un bon exercice, car les chercheurs ont souvent à s'exprimer et présenter leurs travaux", indique Alban Gabillon, directeur de l'école doctorale du Pacifique. Vivien Hulot, doctorant et président de l'association des doctorants de Tahiti souligne: "cela permet de partager les connaissances accumulées, notamment avec le grand public et les décideurs concernés. C'est une vitrine publique pour nos travaux".



Vivien Hulot a déjà participé à deux reprises aux doctoriales. Cette année, il viendra présenter les résultats de ses recherches. Son travail a consisté à l'évaluation de l'impact des fermes perlières sur l'environnement. Il a donc étudié des sites perlicoles à Arutua et Mangareva. Vous pourrez découvrir son travail à 11h40 le mercredi 2 mai.



Les doctorants seront au nombre 45 (37 de l'UPF, deux de l'université de Nouvelle-Calédonie, un de l'université de Limoges et quatre du Criobe). Ils s'exprimeront en fonction de l'avancée de leurs recherches. Les premières années ont un poster et une présentation de 5 minutes suivie de 5 minutes de questions, les deuxièmes années et plus ont une communication orale de 15 minutes à réaliser, suivie de 10 minutes de de questions.



Un jury composé de 17 personnes du monde de la recherche, d'entreprises privées, d'institut public décernera ensuite les prix : celui de la meilleure présentation orale (200 000 Fcfp), celui de la thèse offrant la meilleure perspective de valorisation économique ou culturelle (100 000 Fcfp) et enfin celui du meilleur poster (70 000 Fcfp).