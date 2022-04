Trois jours de salon pour le mariage

TAHITI, le 4 avril 2022 - Tous les prestataires liés à l’organisation d’un mariage seront rassemblés cette fin de semaine à l’hôtel Hilton à Faa'a pour trois jours. Ils guideront et accompagneront les futurs mariés à préparer leur jour J.



Organisateurs de mariage, décorateurs, fleuristes, bijoutiers, photographes, traiteurs, coiffeurs, maquilleurs, animateurs… Tous les acteurs du mariage participent au salon du mariage organisé par Hani Wedding. " Au vu de la reprise de notre activité, il était important d'offrir une vitrine de choix et de qualité aux visiteurs. " Ils sont au total 25 exposants et accueilleront les visiteurs pendant trois jours.



Parmi les exposants se trouveront les classiques du genre mais aussi des offres originales pour les futurs mariés en quête d’insolite. Certains, en effet, pour leur demande en mariage, mariage ou lune de miel veulent sortir de l’ordinaire. Tahiti Nui hélicoptères et Cocobulle (montgolfière adaptée) participent donc au salon.



Pendant ces trois jours se trouveront d’une part des stands fixes et d’autres part des stands éphémères. Des créations (bijoux, robes) ont été spécialement conçues pour l’événement. Des cabines d’essayage seront mises en place pour les tenues qui pourront être essayées.



Mieux connaître l’offre à Tahiti



Une soirée spéciale est prévue le 9 avril. Un défilé sera organisé pour permettre au public de mieux se rendre compte de l’offre sur le territoire. En effet, certaines boutiques ou certains prestataires de service restent peu connus.



Le défilé durera entre 45 minutes et 1 heure. Quatre boutiques présenteront différentes tenues dans l’ordre de passage suivante : enfants, demoiselles d’honneur, homme et femme. Les mannequins porteront en plus des bijoux et accessoires pour un rendu complet. Ce défilé permettra de découvrir en plus le savoir-faire des coiffeurs et maquilleurs.



La soirée sera animée par le groupe Pepena dès l’ouverture.