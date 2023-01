Trois jours avant la grève, l’intersyndicale du CHPF frappe du poing

Tahiti le 16 janvier 2023 - L’intersyndicale du CHPF estime que le budget proposé lors du conseil d’administration de l’hôpital est “déficitaire”. Pour appuyer leurs propos, il cite notamment une “augmentation considérable de l’activité hospitalière […] en raison des pathologies toujours plus complexes à prendre en charge”. Un préavis de grève a été déposé vendredi 13 janvier.



L’intersyndicale du CHPF a manifesté son mécontentement contre le report de budget 2023 de l’hôpital, dans un communiqué de presse publié lundi. Un préavis de grève a aussi été déposé vendredi 13 janvier, à la suite du conseil d’administration de l’hôpital. Les différents syndicats estiment que le budget présenté lors du CA est “déficitaire”. L’ensemble du personnel hospitalier rapporte que l’augmentation de pathologie “toujours plus complexe à prendre en charge” nécessite des moyens supplémentaires.



“Le budget permettant de répondre à cette mise à niveau des moyens a été chiffré par la direction du CHPF mais n’est pas été intégré dans le budget de l’hôpital pour 2023. Les personnels de l’hôpital ne tolèrent pas ce refus de financement, véritable abandon et manque de considération par rapport aux efforts qu’ils donnent depuis de nombreuses années”, précise l’intersyndicale.



Jeudi 12 janvier, le conseil d’administration du CHPF a voté un budget de l’ordre de 30 milliards de Fcfp, avec 4 voix contre, 5 voix pour et 2 abstentions. Au sortir de la réunion, le ministre de la Santé s’était dit “satisfait” de cette mesure.