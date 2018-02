Trois journées de débats pour la Journée de la femme

PAPEETE, le 1er février 2018. Le bureau du Conseil des femmes de Polynésie a été reçu, jeudi, par le président Edouard Fritch. La présidente du Conseil des Femmes, Chantal Galenon, a présenté deux projets au président Fritch.



Le premier projet concerne la célébration de la prochaine Journée internationale de la femme, le 8 mars. A cette occasion, le Conseil des femmes souhaite organiser trois journées de tables rondes sur le sujet des violences faites aux femmes. Sur proposition du Conseil des femmes, et avec l’accord du président Fritch, ces tables rondes se tiendront à la présidence de la Polynésie française. Compte tenu de l’importance du sujet des violences faites aux femmes, le président a également consenti un soutien financier afin de pouvoir faire participer le plus grand nombre de femmes des archipels à ces tables rondes.



Le second projet concerne l’extension du centre d’accueil Pu o te Hau du Conseil des femmes, situé à Pirae. Pour ce projet, le Pays a récemment décidé d’affecter une parcelle foncière supplémentaire pour la réalisation de cette extension constituée de trois bâtiments d’accueil pour les femmes victimes de violences conjugales.



Le président Edouard Fritch a écouté avec attention les projets du Conseil des femmes, ceux-ci cadrant pleinement avec la thématique mise en avant à la fois par l’Etat et le Pays, lors de la récente visite officielle en Polynésie française de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin.