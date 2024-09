Trois “fare JO” reconvertis à Teva i Uta

Tahiti, le 10 septembre 2024 – Dans le cadre de l’appel à projets “Héritage” de Paris 2024, la commune de Teva i Uta vient d’acquérir trois containers aménagés : deux serviront aux associations de Papeari et Mataiea, tandis que le troisième fera office de classe provisoire durant les travaux de reconstruction de l’école maternelle Nuutafaratea.





En juin dernier, Paris 2024 avait lancé un appel à projets “Héritage” visant à donner une seconde vie au matériel acheté pour les besoins de l’organisation des épreuves olympiques de surf à Teahupo’o. Selon les lots, il s’agissait de don ou de revente à prix coûtant.



Parmi les sept lauréats retenus figure la commune de Teva i Uta, qui avait fait part de son intérêt pour des “bungalows de structure modulaire”, préalablement exploités par les équipes du service olympique de radiotélévision (OBS), en charge de la captation et de la diffusion des épreuves. “Nous nous sommes positionnés sur trois lots, que nous avons remportés : un container aménagé de 17 m2, un de 30 m2 et un de 60 m2, neufs, équipés et prêts à l’emploi”, annonce le maire de Teva i Uta, Tearii Alpha, pour un investissement de 2 millions de francs.



Une classe provisoire

Le plus grand local fera office de classe provisoire pour compléter la répartition des 180 élèves de l’école maternelle Nuutafaratea, en vue de sa reconstruction après 46 ans de service. “C’est un projet de 500 millions de francs. Nous venons d’obtenir le permis de construire et nous allons lancer les appels d’offres. Nous visons janvier 2025 pour le lancement des travaux, durant lesquels les enfants seront répartis entre ce local, des classes vacantes à l’école élémentaire et une salle attenante à la salle omnisports. On va rendre une école maternelle neuve, belle et moderne à la rentrée de janvier 2027. Il faut compter deux ans de chantier pour réussir ce pari de la reconstruction, avec des classes plus aérées, organisées autour d’une cour centrale”, décrit le tāvana, “doublement heureux” de participer à l’héritage des JO, l’école concernée étant labellisée Génération 2024 au niveau or.



Les deux autres locaux seront positionnés au stade de Papeari et à proximité de la salle omnisports de Mataiea, à l’usage des associations. La réalisation de plots d’implantation est prévue en amont, ainsi que l’ajout d’une toiture pour plus de durabilité.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mardi 10 Septembre 2024 à 16:10