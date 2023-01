Trois familles relogées à Moorea

Tahiti, le 03 janvier 2023 – A Moorea vendredi, trois familles ont reçu les clés de leur fare OPH. C’était la dernière remise de l’année.



Trois familles ont enfin reçu les clés de leur fare OPH. A Moorea vendredi après-midi, elles ont reçu du ministre du Logement et président du Conseil d’administration de l’Office polynésien de l’habitat (OPH), Jean-Christophe Bouissou et du directeur général de l’OPH, Moana Blanchard, les clés de leur nouvelle habitation. C’était la dernière remise de fare de l’année. En 2022, ce sont plus de 590 foyers qui ont intégré un logement grâce à l’OPH, dispositif qui permet de lutter contre les inégalités sociales et de contribuer à l’accessibilité à un logement digne.



Pour bénéficier de ces logements, ces familles provenant de Afareaitu, Paopao et Tevaro ont dû tout de même s’acquitter, préalablement, d’une participation financière calculée selon les revenus des ménages et le nombre de personnes à charge.