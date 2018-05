Trois élèves du lycée Paul Gauguin remportent le concours de présentation de TPE

PAPEETE, le 17 mai 2018 - Les TPE ou Travaux personnels encadrés sont des travaux réalisés par les lycéens de 1ère S dans le cadre de leur préparation au baccalauréat. L’association Prosciences a organisé un concours de présentation scientifique orale de ces travaux. La finale, remportée par Emere Nena, Poenaikki Millard et Chiara Rossoni du lycée Paul Gauguin, s’est déroulée mercredi après-midi au lycée de Papara.



Et les vainqueurs sont : Nena Emere, Poenaikki Millard, Chiara Rossoni du lycée Paul Gauguin pour leurs travaux sur le jus de pois chiche, Loan Dupire, Aurélie Loussan et Jonathan Lys du lycée La Mennais pour la fabrication de papier à base de fibres végétales de coco et Loïc Li, Nicolas Stambouli et Samoa Ricou-Dreneuc du lycée Samuel Raapoto pour la symphonie des sciences. Les trois équipes sont arrivées en tête de la finale du concours de présentation des TPE organisé par l’association Prosciences.



Les TPE ou Travaux personnels encadrés sont des travaux réalisés par des équipes d’élèves de 1ère S dans le cadre de leur préparation au baccalauréat. Le concours de présentation orale était facultatif. Il a suscité l’intérêt de dix-neuf équipes venues de douze lycées du territoire. Parmi elles, cinq équipes ont été retenues pour participer à la grande finale qui a eu lieue mercredi après-midi au lycée de Papara.



La sélection s’est faite sur la base, notamment, d’une bande annonce d’une durée de une à trois minutes. Le jury de Proscience a tenu compte de la clarté du message livré dans la bande annonce, l’originalité et la créativité, la rigueur scientifique et la qualité des expérimentations, le plan et la qualité de la présentation et enfin, l’intérêt.



Mercredi, lors de la finale, le jury était composé de sept personnes dont le président de l’association Proscience, Régis Plichart, des membres de l’assocaition, Manihi Lefoc, experte en communication et d’un élève de seconde du lycée Raapoto. " Car ", explique Régis Plichart, " nous avons jugé les présentation sur le fond et, bien sûr sur la forme, mais aussi sur l’exercice de vulgarisation. En prenant un élève qui avait moins de connaissances scientifiques que les participants, nous avons pu évaluer l’effort de communication ."



Pendant la finale les équipes, des trios, ont eu dix minutes de présentation. Certaines ayant été particulièrement originales dans leur mise en scène. Puis, ils ont répondu à des questions. " Nous nous sommes intéressés en plus, du fond et de la forme, à l’investissement respectif des membres. Car, souvent dans une équipe, certains se démarquent, d’autres ont tendance à laisser faire. Les équipes devaient, pour marquer des points, compter sur des membres engagés. " Les équipes disposaient par ailleurs d’un vidéoprojecteur, d’une table pour leur matériel.